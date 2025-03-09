Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الفرنسي يعلن تسريع وتيرة إرسال الأسلحة لأوكرانيا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
09-03-2025 | 08:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الفرنسي يعلن أنّ باريس تجري محادثات مع كييف للوصول إلى ثروة أوكرانيا المعدنية ولا سيما للاستخدام العسكري
lebanon 24
09/03/2025 18:25:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية الفرنسي: يجب أن ننفق المزيد على الدفاع وبسرعة أكبر
lebanon 24
09/03/2025 18:25:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنباشر العمل على بناء سياج في منطقة غور الأردن وهذا السياج سيمنع تهريب الأسلحة ويحبط الإرهاب في المخيمات الفلسطينية
lebanon 24
09/03/2025 18:25:16 Lebanon 24 Lebanon 24
لغاية هذا التاريخ.. وزير الدفاع يُمدّد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة
lebanon 24
09/03/2025 18:25:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:05 | 2025-03-09
11:54 | 2025-03-09
11:53 | 2025-03-09
11:52 | 2025-03-09
11:51 | 2025-03-09
11:32 | 2025-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24