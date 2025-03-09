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"لبنان 24": مدفعية الجيش الإسرائيلي تستهدف مزرعة بسطرة في أطراف كفرشوبا بالقرب من مركز الجيش

Lebanon 24
09-03-2025 | 08:41
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