مسؤولون عراقيون: بغداد ليس لديها بديل فوري لواردات الطاقة الإيرانية وذروة الاستهلاك في الصيف قد تتسبب في خطر حدوث نقص حاد في الطاقة (سكاي نيوز)

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