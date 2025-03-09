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مسؤولون عراقيون: بغداد ليس لديها بديل فوري لواردات الطاقة الإيرانية وذروة الاستهلاك في الصيف قد تتسبب في خطر حدوث نقص حاد في الطاقة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
09-03-2025 | 10:47
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