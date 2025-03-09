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الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان زار المنطقة الأمنية العازلة في سوريا وعقد تقييما أمنيا مع قادة بالجيش

Lebanon 24
09-03-2025 | 11:32
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