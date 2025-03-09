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بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: قد ننظر في إجراء محادثات بشأن الاستخدام المحتمل لبرنامجنا النووي عسكريا

Lebanon 24
09-03-2025 | 11:51
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