16
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: الكيان الصهيوني هو العامل الرئيسي للتوتر والأزمات في المنطقة ويشعل الحروب ويرتكب الجرائم والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم
Lebanon 24
09-03-2025
|
12:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني: أجرينا مشاورات مع أمير قطر بشأن التطورات الراهنة في المنطقة وأكدنا خلال هذا اللقاء على وحدة الأراضي السورية وحق الشعب السوري في تقرير المصير
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: أجرينا مشاورات مع أمير قطر بشأن التطورات الراهنة في المنطقة وأكدنا خلال هذا اللقاء على وحدة الأراضي السورية وحق الشعب السوري في تقرير المصير
09/03/2025 23:31:26
09/03/2025 23:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون لوفد السفراء العرب: ما يحصل في المنطقة لا تقتصر تداعياته على الشعب الفلسطيني فقط بل تطال الدول العربية كلَّها ومن بينها لبنان
Lebanon 24
الرئيس عون لوفد السفراء العرب: ما يحصل في المنطقة لا تقتصر تداعياته على الشعب الفلسطيني فقط بل تطال الدول العربية كلَّها ومن بينها لبنان
09/03/2025 23:31:26
09/03/2025 23:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: لا نقول إننا لن نفاوض ولكن لا يمكن لترامب أن يفرض علينا العقوبات ثم يتحدث عن المفاوضات
Lebanon 24
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: لا نقول إننا لن نفاوض ولكن لا يمكن لترامب أن يفرض علينا العقوبات ثم يتحدث عن المفاوضات
09/03/2025 23:31:26
09/03/2025 23:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: جيراننا هم الأولوية ونريد تعزيز علاقاتنا معهم في كافة المجالات
Lebanon 24
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: جيراننا هم الأولوية ونريد تعزيز علاقاتنا معهم في كافة المجالات
09/03/2025 23:31:26
09/03/2025 23:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
برق ورعد وتساقط ثلوج على هذا الارتفاع… هذا ما ينتظرنا في الأيام المُقبلة!
Lebanon 24
برق ورعد وتساقط ثلوج على هذا الارتفاع… هذا ما ينتظرنا في الأيام المُقبلة!
06:14 | 2025-03-09
09/03/2025 06:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قوة لـ"حزب الله" تُرعب إسرائيليين.. معهد في تل أبيب يكشف مكانها
Lebanon 24
قوة لـ"حزب الله" تُرعب إسرائيليين.. معهد في تل أبيب يكشف مكانها
17:37 | 2025-03-08
08/03/2025 05:37:14
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصية شيعية "جدلية": الأموال المضبوطة لبناء صرح تعليمي
Lebanon 24
شخصية شيعية "جدلية": الأموال المضبوطة لبناء صرح تعليمي
02:30 | 2025-03-09
09/03/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في كسروان... رجل أربعينيّ يضرب ثمانينياً!
Lebanon 24
في كسروان... رجل أربعينيّ يضرب ثمانينياً!
10:59 | 2025-03-09
09/03/2025 10:59:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"سارق" يتجول في الضاحية.. شاهدوا صورته عبر فيديو
Lebanon 24
"سارق" يتجول في الضاحية.. شاهدوا صورته عبر فيديو
02:05 | 2025-03-09
09/03/2025 02:05:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:27 | 2025-03-09
وزارة الخارجية الكورية الشمالية: المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "عمل استفزازي خطير"
17:18 | 2025-03-09
مدير إدارة الأمن في محافظة دير الزور لـ سانا: إلقاء القبض على 4 من قادة المجموعات التابعين لفلول النظام السابق خلال عملية أمنية محكمة
16:38 | 2025-03-09
الشيخ نعيم قاسم: الاعتداء على إيران له أثمان كبيرة جدًا وينعكس على المنطقة كلّها ومحور المقاومة تلقّى ضربة وهذا صحيح لكن المقاومة استمرّت
16:31 | 2025-03-09
الشيخ نعيم قاسم: على الحكومة أن تدرس بشكل دقيق كيف تقوم بعملية الإعمار بمواكبة خطوات الإصلاح والإنقاذ لتنهض بالبلد
16:29 | 2025-03-09
الجيش الإسرائيلي يقول إنه أطلق النار على أشخاص حاولوا دخول إسرائيل عبر حاجز أمني في بلدة ترقوميا بغرب الخليل في الضفة الغربية
16:22 | 2025-03-09
الشيخ نعيم قاسم: سنشارك في الانتخابات البلدية واتفقنا مع حركة أمل على تجديد الاتفاق الذي كان موجودًا بين الشهيد السيد حسن نصر الله والرئيس نبيه بري
فيديو
"أنا بقدم رقاصة".. مي عمر تفجر مُفاجأة عن دورها في مسلسل "إش إش" (فيديو)
Lebanon 24
"أنا بقدم رقاصة".. مي عمر تفجر مُفاجأة عن دورها في مسلسل "إش إش" (فيديو)
04:03 | 2025-03-08
09/03/2025 23:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ستوفر أداء مميزا وسرعة كبيرة.. آبل تعلن عن حواسب MacBook Air الجديدة
Lebanon 24
ستوفر أداء مميزا وسرعة كبيرة.. آبل تعلن عن حواسب MacBook Air الجديدة
04:00 | 2025-03-08
09/03/2025 23:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض للضرب مع باسل خياط بسبب زميل من الوسط الفني.. معتصم النهار يُفجر مفاجأة وهذا ما قاله عن زوجته (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض للضرب مع باسل خياط بسبب زميل من الوسط الفني.. معتصم النهار يُفجر مفاجأة وهذا ما قاله عن زوجته (فيديو)
03:56 | 2025-03-08
09/03/2025 23:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24