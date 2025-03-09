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ماسك: لن نوقف خدمات ستارلينك في أوكرانيا أبدا رغم معارضتنا لسياسة كييف

Lebanon 24
09-03-2025 | 13:21
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