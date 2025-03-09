الشيخ نعيم قاسم: عندما توقّفنا يوم اتفاق وقف إطلاق النار توقّفنا مع قدرة موجودة وكانت مراسلاتي مع الرئيس نبيه بري متكررة وكنّا مهتمّين بوضعه في جوّ الجبهة

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