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الشيخ نعيم قاسم: عندما توقّفنا يوم اتفاق وقف إطلاق النار توقّفنا مع قدرة موجودة وكانت مراسلاتي مع الرئيس نبيه بري متكررة وكنّا مهتمّين بوضعه في جوّ الجبهة

Lebanon 24
09-03-2025 | 15:28
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