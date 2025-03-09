الشيخ نعيم قاسم: كل أهدافنا كانت عسكرية وليس مدنية والمقاومة بخير ومستمرّة لكن جُرحت وتأذّت وبذلت تضحيات وأكثر من 100 ألف مستوطن لم يعودوا حتى الآن الى الشمال

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