الشيخ نعيم قاسم: ليس من مصلحة لبنان أن يستمع لأيّة توجهيات أميركية وإسرائيلية والمعادلات الجديدة لن نتركها تترسّخ بطريقة إسرائيلية بل علينا ترسيخ معادلة تحمي مستقبلنا

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