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قاسم: علاقتنا مع رئيس الجمهورية تتسم بحرارة إيجابية ونسعى إلى التعاون مع الرئيس سلام ووجودنا في الحكومة ومنحها الثقة يأتيان في هذا السياق
Lebanon 24
09-03-2025
|
16:08
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