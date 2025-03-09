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الشيخ نعيم قاسم: سنشارك في الانتخابات البلدية واتفقنا مع حركة أمل على تجديد الاتفاق الذي كان موجودًا بين الشهيد السيد حسن نصر الله والرئيس نبيه بري

Lebanon 24
09-03-2025 | 16:22
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