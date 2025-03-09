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مدير إدارة الأمن في محافظة دير الزور لـ سانا: إلقاء القبض على 4 من قادة المجموعات التابعين لفلول النظام السابق خلال عملية أمنية محكمة

Lebanon 24
09-03-2025 | 17:18
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