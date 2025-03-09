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القناة ١٣ الإسرائيلية عن آدم بولر: اجتماعنا مع حماس لا يعني أننا أصدقاء أو حلفاء بل نناقش تقدم المفاوضات

Lebanon 24
09-03-2025 | 18:07
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