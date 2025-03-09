15
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"رويترز" عن ترمب: إدارتي على اتصال بـ4 مجموعات مختلفة بشأن بيع تيك توك وجميع الخيارات جيدة
Lebanon 24
09-03-2025
|
19:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"بلومبرغ": فريق ترمب متفائل بشأن صفقة المعادن بعد تعهّد زيلنسكي
Lebanon 24
"بلومبرغ": فريق ترمب متفائل بشأن صفقة المعادن بعد تعهّد زيلنسكي
10/03/2025 07:55:14
10/03/2025 07:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز": رحلة ترمب على متن مروحية "مارين وان" تعطل الرحلات الجوية في مطار واشنطن
Lebanon 24
"رويترز": رحلة ترمب على متن مروحية "مارين وان" تعطل الرحلات الجوية في مطار واشنطن
10/03/2025 07:55:14
10/03/2025 07:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول كبير في البيت الأبيض: ترمب غير مهتمّ بإحياء صفقة المعادن مع أوكرانيا في الوقت الحالي
Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول كبير في البيت الأبيض: ترمب غير مهتمّ بإحياء صفقة المعادن مع أوكرانيا في الوقت الحالي
10/03/2025 07:55:14
10/03/2025 07:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول أميركي رفيع: ترمب هو من ألغى مراسم التوقيع على اتفاق المعادن بعد مشادة المكتب البيضاوي
Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول أميركي رفيع: ترمب هو من ألغى مراسم التوقيع على اتفاق المعادن بعد مشادة المكتب البيضاوي
10/03/2025 07:55:14
10/03/2025 07:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
برق ورعد وتساقط ثلوج على هذا الارتفاع… هذا ما ينتظرنا في الأيام المُقبلة!
Lebanon 24
برق ورعد وتساقط ثلوج على هذا الارتفاع… هذا ما ينتظرنا في الأيام المُقبلة!
06:14 | 2025-03-09
09/03/2025 06:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا اعتقلت القاتل.. حقائق مثيرة عن كمال جنبلاط ولحظات اغتياله
Lebanon 24
سوريا اعتقلت القاتل.. حقائق مثيرة عن كمال جنبلاط ولحظات اغتياله
13:00 | 2025-03-09
09/03/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصية شيعية "جدلية": الأموال المضبوطة لبناء صرح تعليمي
Lebanon 24
شخصية شيعية "جدلية": الأموال المضبوطة لبناء صرح تعليمي
02:30 | 2025-03-09
09/03/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عسكرياً.. أين "حزب الله" من أحداث الساحل السوري؟
Lebanon 24
عسكرياً.. أين "حزب الله" من أحداث الساحل السوري؟
08:35 | 2025-03-09
09/03/2025 08:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن تشييع نصرالله.. غربيون حضروا الجنازة!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن تشييع نصرالله.. غربيون حضروا الجنازة!
16:00 | 2025-03-09
09/03/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
01:39 | 2025-03-10
جيش كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية
01:19 | 2025-03-10
روبيو: سنرحل مؤيدي حماس وسنلغي تأشيراتهم وتصاريح إقامتهم في أميركا
01:13 | 2025-03-10
إعلام روسي: أوكرانيا شنت هجمات بمسيّرات على منشآت بمنطقة سامارا
01:04 | 2025-03-10
إعلام روسي: حريق كبير في مستودع بمنطقة سامارا جنوب شرق روسيا
00:50 | 2025-03-10
التحكم المروري: ٥ حوادث، قتيل و ٤ جرحى في الساعات الـ24 الماضية
00:49 | 2025-03-10
التايمز: بريطانيا قدمت نصائح لأوكرانيا حول كيفية التعامل مع أميركا خلال محادثات السعودية
فيديو
ترامب يُقارن نفسه بملك "الروك" إلفيس بريسلي!
Lebanon 24
ترامب يُقارن نفسه بملك "الروك" إلفيس بريسلي!
01:45 | 2025-03-10
10/03/2025 07:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا بقدم رقاصة".. مي عمر تفجر مُفاجأة عن دورها في مسلسل "إش إش" (فيديو)
Lebanon 24
"أنا بقدم رقاصة".. مي عمر تفجر مُفاجأة عن دورها في مسلسل "إش إش" (فيديو)
04:03 | 2025-03-08
10/03/2025 07:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ستوفر أداء مميزا وسرعة كبيرة.. آبل تعلن عن حواسب MacBook Air الجديدة
Lebanon 24
ستوفر أداء مميزا وسرعة كبيرة.. آبل تعلن عن حواسب MacBook Air الجديدة
04:00 | 2025-03-08
10/03/2025 07:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24