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الوكالة السورية: متحدث باسم وزارة الدفاع يقول إنه تم التصدي لهجوم شنته قوات سوريا الديمقراطية في الأشرفية في مدينة حلب

Lebanon 24
09-03-2025 | 20:11
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