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وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون الرهائن آدم بولر: حماس عرضت اتفاقًا شاملاً يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات مقابل تفكيكها عسكريًا وسياسيًا
Lebanon 24
10-03-2025
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