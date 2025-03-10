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وكالة إرنا: الخارجية الإيرانية استدعت سفير السويد ردا على المواقف غير المناسبة وتدخل بعض مسؤوليها ضد إيران

Lebanon 24
10-03-2025 | 01:50
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