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ترامب قبيل الانتخابات في غرينلاند: ندعم بقوة حق شعب غرينلاند في تقرير مصيره
Lebanon 24
10-03-2025
|
02:37
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