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الخارجية الصينية: نتابع عن كثب الوضع في سوريا وقلقون من الصراع المسلح الأخير وندعو إلى احترام العملية السياسية

Lebanon 24
10-03-2025 | 03:25
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