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خارجية إيران: قرار أميركا عدم تجديد الإعفاء لبغداد لشراء الكهرباء من طهران غير قانوني

Lebanon 24
10-03-2025 | 03:44
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