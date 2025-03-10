Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية فرنسا: أبلغت نظيري السوري بضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم بسوريا

Lebanon 24
10-03-2025 | 04:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأيرلندي: يجب على السلطات المؤقتة في سوريا ضمان حماية المدنيين دون تمييز ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم
lebanon 24
10/03/2025 14:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا: يجب أن لا يفلت مرتكبو الجرائم في سوريا من العقاب
lebanon 24
10/03/2025 14:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الألمانية: تقع على عاتق الحكومة الانتقالية السورية مسؤولية منع وقوع مزيد من الهجمات والتحقيق في الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها
lebanon 24
10/03/2025 14:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: وزير الخارجية السوري يزور أنقرة اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك
lebanon 24
10/03/2025 14:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:59 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:02 | 2025-03-10
07:59 | 2025-03-10
07:50 | 2025-03-10
07:46 | 2025-03-10
07:16 | 2025-03-10
07:11 | 2025-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24