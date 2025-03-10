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حماس: حديث إسرائيل عن خطط عسكرية لاستئناف القتال في غزة وقرار قطع الكهرباء خيارات فشلت وتشكل تهديدا على الرهائن ولن يتم تحريرهم إلا بالتفاوض

Lebanon 24
10-03-2025 | 04:16
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