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حماس: المفاوضات مع الوسطاء ومبعوث ترامب تركزت على إنهاء الحرب والانسحاب والإعمار

Lebanon 24
10-03-2025 | 04:17
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