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وسائل إعلام سورية: جهاز الأمن العام يعتقل عددا من الأشخاص المتورطين في ارتكاب تجاوزات بحق المدنيين خلال العملية العسكرية في الساحل السوري

Lebanon 24
10-03-2025 | 04:03
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