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مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات بين حماس والإدارة الاميركية لسكاي نيوز عربية: حماس لم تطرح فكرة اعتزالها العمل السياسي ونزع سلاحها مقابل هدنة طويلة الأمد تمتد بين 5 إلى 10 سنوات

Lebanon 24
10-03-2025 | 04:49
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