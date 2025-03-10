أوضاع الجالية اللبنانية في دولة الإمارات العربية المتحدة والعلاقات الثنائية بين البلدين كانا محور بحثٍ بين رئيس الجمهورية وسفير لبنان لدى الإمارات فؤاد دندن

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