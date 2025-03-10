وزير الأمن الإسرائيلي السابق موشيه يعالون: واشنطن تدرك أن حكومة إسرائيل مستعدة للتضحية بالرهائن ولذلك قررت وفقا لمصالحها وإجراء مفاوضات مباشرة مع حماس

Lebanon 24