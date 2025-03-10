رئيس الجمهورية: الإصلاحات مطلب لبناني قبل أن تكون مطلبًا دوليًا لأننا نريد إصلاح بيتنا الداخلي والإصلاح يبدأ بتغيير العقلية والاعتماد على القضاء

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