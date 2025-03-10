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مواقع عسكرية روسية: القوات الروسية تحرر 4 بلدات جديدة في مقاطعة كورسك

Lebanon 24
10-03-2025 | 06:18
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