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أخبار عاجلة
رويترز: أوكرانيا تعتزم مضاعفة مشترياتها من المُسيَّرات المحلية هذا العام
Lebanon 24
10-03-2025
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08:39
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