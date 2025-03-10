Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية المصري: نشدد على أهمية تنفيذ كافة مراحل اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة من كافة أطرافه

Lebanon 24
10-03-2025 | 08:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية وسلام بحثا اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب العدوّ الإسرائيلي
lebanon 24
10/03/2025 16:56:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: جاهزون للتفاوض بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بناء على مبادئنا
lebanon 24
10/03/2025 16:56:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدولة في الخارجية البريطانية: نحث كافة الأطراف على تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل
lebanon 24
10/03/2025 16:56:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة العُمانية: وزير الخارجية ونظيره المصري يؤكدان أهمية سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه
lebanon 24
10/03/2025 16:56:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:52 | 2025-03-10
10:48 | 2025-03-10
10:45 | 2025-03-10
10:15 | 2025-03-10
09:58 | 2025-03-10
09:41 | 2025-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24