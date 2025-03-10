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هآرتس: الشرطة العسكرية الإسرائيلية تفتح تحقيقا في استخدام الجيش الإسرائيلي مدنيين من غزة دروعا بشرية بعد ضغوط دولية

Lebanon 24
10-03-2025 | 09:10
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