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حماس: كان مقررًا أن يكتمل انسحاب الاحتلال بحلول اليوم الـ50 للاتفاق وهو ما لم يحدث

Lebanon 24
10-03-2025 | 12:19
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