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رئيس الأركان الإسرائيلي: إلغاء "حالة الصمت" التي تقلص فيها أعداد الضباط والجنود على جبهات القتال خلال الأعياد

Lebanon 24
10-03-2025 | 13:15
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