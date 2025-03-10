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أخبار عاجلة
الرئيس السوري: العقوبات المفروض على سوريا سببها ما ارتكبه النظام السابق ويجب أن تزول برحيل النظام
Lebanon 24
10-03-2025
|
14:04
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