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غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية سابقة في محيط جباب وإزرع في ريف محافظة درعا السورية

Lebanon 24
10-03-2025 | 14:37
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