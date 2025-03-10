Advertisement

أخبار عاجلة

الرئاسة المصرية: السيسي ونظيره التونسي أكدا أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 هو الضامن الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم في المنطقة

Lebanon 24
10-03-2025 | 14:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة المصرية: السيسي يصل الرياض للمشاركة في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية
lebanon 24
11/03/2025 01:05:33 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي: لا بد من إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقي
lebanon 24
11/03/2025 01:05:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو الغيط: منطق تهجير الشعب الفلسطيني مرفوض وحل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام الحقيقي
lebanon 24
11/03/2025 01:05:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطة المصرية لغزة: للفلسطينيين الحق بدولة مستقلة تعيش جنبا إلى جنب بسلام مع إسرائيل
lebanon 24
11/03/2025 01:05:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:54 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:50 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:49 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:33 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:32 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:54 | 2025-03-10
18:50 | 2025-03-10
18:49 | 2025-03-10
18:33 | 2025-03-10
18:32 | 2025-03-10
18:32 | 2025-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24