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منسق الأمم المتحدة والشؤون الإنسانية في سوريا: ندعو جميع الأطراف في سوريا إلى ضبط النفس والامتناع عن استهداف المدنيين والبنية التحتية

Lebanon 24
10-03-2025 | 15:09
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