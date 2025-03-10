الخارجية القطرية: استقرار سوريا وازدهارها يتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبر عن كافة المكونات بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها

Lebanon 24