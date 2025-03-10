Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: مئات المتظاهرين يطوقون مقر وزارة الدفاع بتل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الرهائن

Lebanon 24
10-03-2025 | 15:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: مقترح للإفراج عن 3 رهائن أحياء و3 جثث مقابل تمديد هدنة غزة أسبوعين
lebanon 24
11/03/2025 01:06:47 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: آلاف المحتجين يتجمعون أمام وزارة الدفاع بتل أبيب للمطالبة باستمرار صفقة التبادل
lebanon 24
11/03/2025 01:06:47 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الأركان: ملتزمون بإعادة المختطفين وهذه مهمتنا العليا
lebanon 24
11/03/2025 01:06:47 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي أصدرت تعليمات للجنود بالاستعداد لاحتمال استئناف الحرب
lebanon 24
11/03/2025 01:06:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:06 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:54 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:50 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:49 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:33 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:06 | 2025-03-10
18:54 | 2025-03-10
18:50 | 2025-03-10
18:49 | 2025-03-10
18:33 | 2025-03-10
18:32 | 2025-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24