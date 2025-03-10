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القناة 12 الإسرائيلية عن عائلات أسرى إسرائيليين: يجب إنهاء الحرب على غزة لإعادة جميع المختطفين

Lebanon 24
10-03-2025 | 15:39
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