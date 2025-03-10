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الخارجية القطرية: الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن في سوريا

Lebanon 24
10-03-2025 | 15:53
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