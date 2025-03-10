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بلومبرغ: مبعوث ترامب إلى أوكرانيا وروسيا ستيف ويتكوف قد يتوجه إلى موسكو هذا الأسبوع ويلتقي الرئيس الروسي

Lebanon 24
10-03-2025 | 16:52
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