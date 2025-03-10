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الخارجية الأميركية: ولي العهد السعودي والوزير روبيو بحثا اليمن وتهديدات الحوثيين باستهداف الملاحة البحرية والتي تهدد التجارة العالمية

Lebanon 24
10-03-2025 | 18:24
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