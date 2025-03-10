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زيلنسكي: أعربت عن امتناني للرؤية الحكيمة للوضع الدولي ولدعم لأوكرانيا في لقاء متميز مع ولي العهد السعودي

Lebanon 24
10-03-2025 | 20:02
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