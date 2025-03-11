19
o
بيروت
21
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
التحكم المروري: ٨ حوادث، ١١ جريحا في الساعات الـ24 الماضية
Lebanon 24
11-03-2025
|
00:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: ٣ حوادث, قتيلان وجريح في الساعات الـ24 الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: ٣ حوادث, قتيلان وجريح في الساعات الـ24 الماضية
11/03/2025 09:16:16
11/03/2025 09:16:16
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: 5 قتلى و11 جريحا في 10 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: 5 قتلى و11 جريحا في 10 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
11/03/2025 09:16:16
11/03/2025 09:16:16
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيلان و21 جريحاً في 9 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيلان و21 جريحاً في 9 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية
11/03/2025 09:16:16
11/03/2025 09:16:16
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: 3 جرحى في 3 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: 3 جرحى في 3 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
11/03/2025 09:16:16
11/03/2025 09:16:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إعلام روسي: محطة كورسك للطاقة النووية تعمل بشكل طبيعي بعد تقارير عن هجوم بطائرات أوكرانية مُسيرة
Lebanon 24
إعلام روسي: محطة كورسك للطاقة النووية تعمل بشكل طبيعي بعد تقارير عن هجوم بطائرات أوكرانية مُسيرة
02:53 | 2025-03-11
11/03/2025 02:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تاس: لجنة التحقيق تفتح قضية إرهاب في ضوء الهجوم الأوكراني المكثف بالطائرات المسيرة
Lebanon 24
تاس: لجنة التحقيق تفتح قضية إرهاب في ضوء الهجوم الأوكراني المكثف بالطائرات المسيرة
02:52 | 2025-03-11
11/03/2025 02:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأردنية: ندعم الشعب السوري لتجاوز المرحلة الانتقالية من خلال عملية يشارك فيها مختلف أطياف الشعب السوري وتحفظ حقوقه وتحميه من الفوضى والصراع
Lebanon 24
الخارجية الأردنية: ندعم الشعب السوري لتجاوز المرحلة الانتقالية من خلال عملية يشارك فيها مختلف أطياف الشعب السوري وتحفظ حقوقه وتحميه من الفوضى والصراع
02:38 | 2025-03-11
11/03/2025 02:38:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تايوان تكشف عن "صاروخ جديد أسرع من الصوت بثلاث مرات ومخصص لإغراق السفن"
Lebanon 24
تايوان تكشف عن "صاروخ جديد أسرع من الصوت بثلاث مرات ومخصص لإغراق السفن"
02:29 | 2025-03-11
11/03/2025 02:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية بشأن تقارير عن زيارة ويتكوف إلى موسكو: الاتصالات الروسية الأميركية مكثفة للغاية في الوقت الحالي
Lebanon 24
الخارجية الروسية بشأن تقارير عن زيارة ويتكوف إلى موسكو: الاتصالات الروسية الأميركية مكثفة للغاية في الوقت الحالي
02:22 | 2025-03-11
11/03/2025 02:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آذار "سيزيد الطين بلة"... الأب إيلي خنيصر عن الطقس: خطرٌ يُهدّد صيف اللبنانيين
Lebanon 24
آذار "سيزيد الطين بلة"... الأب إيلي خنيصر عن الطقس: خطرٌ يُهدّد صيف اللبنانيين
08:28 | 2025-03-10
10/03/2025 08:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حالتها حرجة"... فنانة شهيرة مُحتجزة لدى جارتها؟!
Lebanon 24
"حالتها حرجة"... فنانة شهيرة مُحتجزة لدى جارتها؟!
11:00 | 2025-03-10
10/03/2025 11:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان تُعلّق على فيديو نور علي وهي تبكي... هذا ما قالته (صورة)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان تُعلّق على فيديو نور علي وهي تبكي... هذا ما قالته (صورة)
09:10 | 2025-03-10
10/03/2025 09:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر 15 فرداً من عائلته.. ممثل سوريّ يشنّ هجوماً على أحمد الشرع ويُحذّره من أمرٍ خطير
Lebanon 24
خسر 15 فرداً من عائلته.. ممثل سوريّ يشنّ هجوماً على أحمد الشرع ويُحذّره من أمرٍ خطير
07:57 | 2025-03-10
10/03/2025 07:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تحضر له "كهرباء لبنان"
Lebanon 24
هذا ما تحضر له "كهرباء لبنان"
14:50 | 2025-03-10
10/03/2025 02:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:53 | 2025-03-11
إعلام روسي: محطة كورسك للطاقة النووية تعمل بشكل طبيعي بعد تقارير عن هجوم بطائرات أوكرانية مُسيرة
02:52 | 2025-03-11
تاس: لجنة التحقيق تفتح قضية إرهاب في ضوء الهجوم الأوكراني المكثف بالطائرات المسيرة
02:38 | 2025-03-11
الخارجية الأردنية: ندعم الشعب السوري لتجاوز المرحلة الانتقالية من خلال عملية يشارك فيها مختلف أطياف الشعب السوري وتحفظ حقوقه وتحميه من الفوضى والصراع
02:29 | 2025-03-11
تايوان تكشف عن "صاروخ جديد أسرع من الصوت بثلاث مرات ومخصص لإغراق السفن"
02:22 | 2025-03-11
الخارجية الروسية بشأن تقارير عن زيارة ويتكوف إلى موسكو: الاتصالات الروسية الأميركية مكثفة للغاية في الوقت الحالي
02:09 | 2025-03-11
بلومبرغ: المحادثات بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة وقضايا أخرى وصلت إلى طريق مسدود في الوقت الحالي
فيديو
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
Lebanon 24
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
01:12 | 2025-03-11
11/03/2025 09:16:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
03:23 | 2025-03-10
11/03/2025 09:16:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
03:11 | 2025-03-10
11/03/2025 09:16:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24