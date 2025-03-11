20
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
9
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الكرملين: الغرب يخوض حربًا بالوكالة ضد روسيا
Lebanon 24
11-03-2025
|
03:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي يحذر: روسيا ستشن حرباً على حلف الناتو
Lebanon 24
زيلينسكي يحذر: روسيا ستشن حرباً على حلف الناتو
11/03/2025 11:32:01
11/03/2025 11:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: روسيا مستعدة لتسهيل التوصل إلى حل سلمي لملف إيران النووي
Lebanon 24
الكرملين: روسيا مستعدة لتسهيل التوصل إلى حل سلمي لملف إيران النووي
11/03/2025 11:32:01
11/03/2025 11:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على إجراء محادثات منفصلة حول إيران
Lebanon 24
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على إجراء محادثات منفصلة حول إيران
11/03/2025 11:32:01
11/03/2025 11:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: من الواضح أن الولايات المتحدة كانت المورد الرئيسي للحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
الكرملين: من الواضح أن الولايات المتحدة كانت المورد الرئيسي للحرب في أوكرانيا
11/03/2025 11:32:01
11/03/2025 11:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 34 خلال العدوان المتواصل على جنين ومخيمها لليوم 50
Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 34 خلال العدوان المتواصل على جنين ومخيمها لليوم 50
05:19 | 2025-03-11
11/03/2025 05:19:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق للطيران الإسرائيلي في البقاع على علو منخفض
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق للطيران الإسرائيلي في البقاع على علو منخفض
05:11 | 2025-03-11
11/03/2025 05:11:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء مباحثات أميركية أوكرانية في جدة
Lebanon 24
بدء مباحثات أميركية أوكرانية في جدة
05:06 | 2025-03-11
11/03/2025 05:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية بحث وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود في كيفية استنهاض الجسم القضائي وتفعيله والتأكيد على استقلالية القضاء
Lebanon 24
رئيس الجمهورية بحث وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود في كيفية استنهاض الجسم القضائي وتفعيله والتأكيد على استقلالية القضاء
05:02 | 2025-03-11
11/03/2025 05:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول سفراء اللجنة الخماسية إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري (الجديد)
Lebanon 24
وصول سفراء اللجنة الخماسية إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري (الجديد)
05:01 | 2025-03-11
11/03/2025 05:01:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آذار "سيزيد الطين بلة"... الأب إيلي خنيصر عن الطقس: خطرٌ يُهدّد صيف اللبنانيين
Lebanon 24
آذار "سيزيد الطين بلة"... الأب إيلي خنيصر عن الطقس: خطرٌ يُهدّد صيف اللبنانيين
08:28 | 2025-03-10
10/03/2025 08:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حالتها حرجة"... فنانة شهيرة مُحتجزة لدى جارتها؟!
Lebanon 24
"حالتها حرجة"... فنانة شهيرة مُحتجزة لدى جارتها؟!
11:00 | 2025-03-10
10/03/2025 11:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان تُعلّق على فيديو نور علي وهي تبكي... هذا ما قالته (صورة)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان تُعلّق على فيديو نور علي وهي تبكي... هذا ما قالته (صورة)
09:10 | 2025-03-10
10/03/2025 09:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر 15 فرداً من عائلته.. ممثل سوريّ يشنّ هجوماً على أحمد الشرع ويُحذّره من أمرٍ خطير
Lebanon 24
خسر 15 فرداً من عائلته.. ممثل سوريّ يشنّ هجوماً على أحمد الشرع ويُحذّره من أمرٍ خطير
07:57 | 2025-03-10
10/03/2025 07:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تحضر له "كهرباء لبنان"
Lebanon 24
هذا ما تحضر له "كهرباء لبنان"
14:50 | 2025-03-10
10/03/2025 02:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:19 | 2025-03-11
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 34 خلال العدوان المتواصل على جنين ومخيمها لليوم 50
05:11 | 2025-03-11
"لبنان 24": تحليق للطيران الإسرائيلي في البقاع على علو منخفض
05:06 | 2025-03-11
بدء مباحثات أميركية أوكرانية في جدة
05:02 | 2025-03-11
رئيس الجمهورية بحث وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود في كيفية استنهاض الجسم القضائي وتفعيله والتأكيد على استقلالية القضاء
05:01 | 2025-03-11
وصول سفراء اللجنة الخماسية إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري (الجديد)
04:57 | 2025-03-11
بيان سعودي أوكراني: كييف تشكر الرياض على تقديم مساعدات إنسانية وتنموية لأوكرانيا
فيديو
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
Lebanon 24
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
01:12 | 2025-03-11
11/03/2025 11:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
03:23 | 2025-03-10
11/03/2025 11:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
03:11 | 2025-03-10
11/03/2025 11:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24