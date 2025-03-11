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مظلوم عبدي: النفط والغاز سيخضعان لإدارة الدولة ويجب توزيع الموارد بشكل عادل على جميع المناطق، بما فيها شمال شرق سوريا

Lebanon 24
11-03-2025 | 03:48
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