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وزارة الخارجية الروسية: الهجوم الأوكراني بالطائرات المُسيرة يُظهر أن القوات الروسية تتقدم في ساحة المعركة

Lebanon 24
11-03-2025 | 04:34
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